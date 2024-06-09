Kartal'da Motosikletli Kadına Çarptı

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Kartal'da kaldırımda seyreden bir motosikletli, minibüsten inerek kaldırıma çıkan kadına çarptı. O anlar ise başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal D-100 kara yolu Ankara istikametinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, yoğun araç trafiği nedeniyle kaldırımda ilerleyen bir motosikletli, minibüsten inip kaldırıma çıkmaya çalışan kadına çarptı. Motosikletin çarpmasıyla dengesini kaybederek yere düşen kadın hafif yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler kadına yardımcı olurken, kaza anı ise seyir halindeki bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL