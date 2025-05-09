Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı - Son Dakika
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Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınını araştırmak için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'nun görev süresi bir ay daha uzatıldı.

09.05.2025 01:17
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırmak için kurulan komisyonun görev süresi 1 ay daha uzatıldı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangını ülke gündemindeki yerini korurken; yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılması için kulan Meclis Araştırma Komisyonu'na ilişkin yeni bir adım atıldı.

1 AY DAHA UZATILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, komisyonun 30 Nisan'daki yaptığı toplantıda aldığı karar gereğince çalışma süresi 13 Mayıs tarihine kadar olmak üzere bir ay uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararında şu ifadeler yer aldı: "Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 07.05.2025 tarihli 84'üncü Birleşiminde 13.05.2025 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır."

Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Kartalkaya\'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 153246:
    evet ,, rezalet bir süre daha uzayacakmış 3 0 Yanıtla
  • janehartsell:
    I can't wait to feel the way your presence sets my entire body on fire. Let's explore that feeling together, one slow, deliberate touch at a time, leading to a night we won't soon forget. f1nd me on janehartsell_mooo_com change _ to dot 2 0 Yanıtla
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