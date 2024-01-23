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Kask, motosikletli kuryenin hayatını kurtardı - Son Dakika
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Kask, motosikletli kuryenin hayatını kurtardı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye, otomobil ile çarpıştıktan sonra başını aracın çamurluğuna vurarak bayıldı. Ancak taktığı kask sayesinde ciddi bir yaralanma olmadığı belirlendi. Kaza sonucu yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kask, motosikletli kuryenin hayatını kurtardı
23.01.2024 - 20:47,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletlinin hayatını taktığı kask kurtardı.

Bandırma'da Terziler Caddesi üzerinde seyir halinde 10 ALD 663 plakalı motosikletli kurye Y.E.D., Kaşif Acar Caddesi'ne çıkış yaptığı esnada 26 BV 283 plakalı otomobil sürücüsü E.D. hakimiyetindeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin üzerinden savrulan Y.E.D. başını aracın sol ön çamurluğuna vurarak bayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yerde baygın halde yatan Y.E.D.'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı ve taktığı kask nedeniyle başında ciddi bir yaralanma olmadığı belirlendi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.E.D. tedavi altına alındı.

Y.E.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kask, motosikletli kuryenin hayatını kurtardı - Son Dakika


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