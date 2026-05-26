Kaskla Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı
Kaskla Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

26.05.2026 10:05
Adana'da hırsızlık yapan Yusuf T., minibüste kaskını çıkarınca yakalandı. Tutuklandı.

Adana'da yüzünü kaskla gizleyerek cep telefonu bayisini soyan şahıs, minibüse binmeden önce kaskını çıkarınca yakalandı. Polis operasyonuyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin, "Borçlarım vardı, bu sebepten yaptım" dediği öğrenildi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf T., gece saatlerinde girdiği cep telefonu bayisinden 4 taşınabilir şarj cihazı, 4 cep telefonu, 8 kablosuz kulaklık, 2 tablet ve 5 bin TL çaldı. Çalınan ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 150 bin TL olduğu öğrenildi.

Sabah iş yerine gelen işletme sahibi Fırat A., hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin elindeki poşetle yaklaşık 5 kilometre yürüdüğü, minibüse binmeden önce farklı bir noktada kaskını çıkardığı belirlendi. Polis, kasksız görüntülerden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan Yusuf T.'nin emniyetteki sorgusunda, "Borçlarım vardı, bu sebeple hırsızlığı yaptım" dediği öğrenildi. Çalıntı ürünleri satın aldığı belirlenen Ali Can K. hakkında "hırsızlık malı satın almak" suçundan işlem yapıldı.

Ele geçirilen ürünler iş yeri sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen Yusuf T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

