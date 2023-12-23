Kastamonu-Çankırı karayolu 15 Temmuz İstiklal Tüneli\'nde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşım kapandı

Kastamonu- Çankırı karayolu 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar sebebiyle tünel ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Kastamonu-Çankırı karayolu üzerindeki 15 Temmuz İstiklal Tüneli, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı. Çankırı istikametine seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle mahsur kaldı. Uzun kuyruklar oluşan karayolunda sürücüler kontak kapatırken ekipler ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Çankırı'nın kuzey kesiminde kalan ilçelerde de kar yağışı etkisini artırıyor. - ÇANKIRI