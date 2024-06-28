Kastamonu Cide\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Cide ilçesi Yalçınköy köyü Kadıköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin çalışması ile yangın mahalledeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU