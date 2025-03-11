Kastamonu'da 150 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü

Kastamonu'da arazi yangını

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 150 dönümden fazla tarım arazisi zarar gördü.

Olay, Tosya ilçesi Çevlik ve Ortalıca köyleri sınırında bulunan tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım arazisinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 150 dönümden fazla bir araziye yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.