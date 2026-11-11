Kastamonu\'da 233 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Kastamonu'da hafta sonu yağan kar sebebiyle 233 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kar yağışı öncesine teyakkuza geçen Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplanan köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma neticesinde tüm köy yolları ulaşıma açıldı.