Kastamonu\'da 233 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı

Kastamonu'da 233 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle 233 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kar yağışı öncesi teyakkuza geçen İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla kapanan tüm köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.
Kastamonu'da hafta sonu yağan kar sebebiyle 233 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kar yağışı öncesine teyakkuza geçen Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplanan köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma neticesinde tüm köy yolları ulaşıma açıldı.
Kaynak: İHA
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