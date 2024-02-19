Kastamonu'da 56 Şahıs Yakalandı, 8'i Tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 56 Şahıs Yakalandı, 8'i Tutuklandı

Kastamonu\'da 56 Şahıs Yakalandı, 8\'i Tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 56 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında çeşitli suçlardan aranan şahıslar da bulunmaktadır.

19.02.2024 14:56  Güncelleme: 14:58
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Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 56 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8', tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede 12-18 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 56 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, 14 ayrı suçtan 18 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan O.B., 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan S.D., 'kasten öldürme' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan S.U., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.A., 3 ayrı suçtan 2 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan F.K., 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan A.A., 'hırsızlık' suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.P ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan İ.A. tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da 56 Şahıs Yakalandı, 8'i Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 56 Şahıs Yakalandı, 8'i Tutuklandı - Son Dakika
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