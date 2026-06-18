Kastamonu'da Baltayla Öldürme Davası - Son Dakika
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Kastamonu'da Baltayla Öldürme Davası

Kastamonu\'da Baltayla Öldürme Davası
18.06.2026 14:24
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57 yaşındaki adamın cesedinin bulunmasının ardından sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu'da 57 yaşındaki şahsın samanlıkta balta ile öldürüldükten sonra cesedinin çuval içinde dereye atılmasıyla ilgili davada haksız tahrik indirimi uygulanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın eşi ve oğlu ise beraat etti.

Olay, 17 Temmuz 2023 tarihinde Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Ahlat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Satı Doğruoğlu'nun (57) cesedi, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dere yatağında çuval içerisinde bulundu. Çuvalın izlerini takip eden ekipler, izlerin köyün yaklaşık 300 metre yakınındaki Behice Ç.'ye ait evin samanlığına kadar devam ettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, samanlıkta yaptıkları incelemede Satı Doğruoğlu'nun balta ile öldürüldükten sonra cesedinin çuvala koyulduğunu ve sürüklenerek dereye atıldığını belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan samanlığın sahipleri Behice Ç. ile eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç. tutuklandı. Olayın ardından şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan davanın 12'inci duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Behice Ç. ile yargılama sürecinde tahliye edilen Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç., Satı Doğruoğlu'nun oğlu O.D. ile kızı N.K. ve avukatlar katıldı.

Önceki duruşmada açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan Behice Ç., "Katılanların attıkları iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben samanlığa girince balyanın ipini kesmek için elimde balta vardı. Samanlıkta karşımda Satı'yı gördüm. Tecavüz etmek için üzerime geldi. Ben de baltayı birkaç kez salladım, çok pişmanım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık Bayram Ç. ise mütaalayı kabul etmediğini ve olayla herhangi bir şekilde bağlantısı olmadığını belirterek, beraatını talep etti.

Sanık Ümit Ç. de, "Bu olaydan ötürü çok mağdur oldum. Bu olay sonrasında yeniden hayata tutunmaya çalışıyorum. Suçsuz yere içeride yattım. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Satı Doğruoğlu'nun kızı N.K. ise bir insanın canice öldürüldüğünü belirterek, "Bir gecede saklayıp, ölümünden sonra akıl almayacak şeyler yaptılar. Bir insanı böyle öldürmek akla gelmez. 40 sene akla gelmeyen namus şimdi akla geldi. 3 yıldır yattığımda babamın cesedinin bulunduğu anı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Satı Doğruoğlu'nun oğlu O.D. de, "Bunların hepsini tasarlamışlar, planlamışlar. İlk günden beri diyorum, aralarında bir ilişki vardı. Ben yüce mahkemenize güveniyorum, en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, avukatların da savunmalarını dinledikten sonra kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Behice Ç.'nin müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, cezayı haksız tahrik hükümlerini uygulayarak 12 yıl 6 aya düşürdü. Bayram Ç. ile Ümit Ç.'nin ise beraatına karar verildi.

Duruşmanın ardından taraflar arasında adliye binasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga büyümeden sonlandırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Baltayla Öldürme Davası - Son Dakika

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