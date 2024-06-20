Kastamonu'da çıkan yangında üç samanlık ve ekin tarlası kül oldu

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan yangında üç samanlık ve ekin tarlası kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü- Boyabat karayolunun 15'inci kilometresinde bulunan Gökçeağaç Sakızı mevkiinde bir ekin tarlasında yangın çıktı. Kısa sürede yangının büyümesi üzerine alevler samanlıklara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Hanönü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınan yangında, tarlada ekili olan ekinler ile üç samanlık yandı. - KASTAMONU