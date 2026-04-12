Kastamonu'daki fabrika yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Kastamonu\'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
12.04.2026 07:48  Güncelleme: 07:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir fabrikanın depo ve ofis bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenmedi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan fabrika yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesi Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi Mehmetçik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Filterteks firmasına ait endüstriyel tekstil ve filtre malzemeleri üretimi yapan fabrikanın depo ve ofis bölümüne henüz belirlemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında dumanları fark eden fabrika sahibi İ.Y. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını imalat bölümüne sıçramadan kontrol altına almak için çalışma başlattı. Daha sonra bölgeye Kargı ilçesinden itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Çok sayıda ekip fabrika çevresinden ve fabrika içerisinden yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun çabaları neticesinde yangın imalat bölümüne sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının büyük ölçüde söndürüldüğü fabrikada ekipler söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangın haberini alan çalışanlar da duyar duymaz fabrikaya geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'daki fabrika yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 08:37:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Kastamonu'daki fabrika yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.