Kastamonu\'da fırtına sonucu elektrik direği aracın üzerine devrildi

Kastamonu'da fırtına sebebiyle elektrik direği, park halindeki aracın üzerine devrildi

KASTAMONU - Kastamonu'da şiddetli kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtına sonrasında yıkılan elektrik direği, park halindeki aracın üzerine devrildi. Kazada araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Honsalar Mahallesi eski Kastamonu Belediyesi hizmet binası arkasında şiddetli kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtına sonrasında elektrik direği yıkılarak park halindeki aracın üzerine devrildi. Yaşanan kazada araçta maddi hasar oluşurken, yol ise trafiğe kapandı. İhbar sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca yıkılan elektrik direğiyle ilgili firmanın görevlileri de bölgeye gelerek enerjiyi kesti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ekipler, yıkılan elektrik direğinin kaldırılması için çalışma başlattı.

Öte yandan Kastamonu'da şehir merkezi ve ilçelerinde şiddetli kar yağışı devam ederken, özellikle sahil bölgesinde de fırtına etkisini sürdürüyor.