Kastamonu\'da İnek Su Kuyusundan Kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde su kuyusuna düşen inek, ekiplerin saatlerce süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, İnebolu ilçesi Göçkün köyü Mikail Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inek mahallede bulunan 10 metre derinlikteki su kuyusuna düştü. Kendi imkanlarıyla su kuyusuna düşen ineği çıkartamayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri ineği 2 metre derinlikteki suyun üzerinde tutabilmek çalışma yaparken, daha sonra bölgeye Kastamonu İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. İtfaiye, AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmasının ardından inek, vinç yardımıyla su kuyusundan çıkartıldı. İnek daha sonra sahibine teslim edildi. - KASTAMONU