Kastamonu\'da iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

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Kastamonu'da korkutan yangın

KASTAMONU - Kastamonu'da bir iş merkezinin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sırasındaki patlama sesleri ise paniğe sebep oldu.

Olay, Kuzeykent Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin bodrum kısmındaki depoda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle gökyüzünü siyah duman kaplarken, yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında depodan gelen patlama sesleri ise paniğe sebep oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sırada kontrol altına alındı. Depoda bulunan araç lastikleri ise ekipler tarafından dışarıya çıkartıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.