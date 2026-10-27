Kastamonu'da jandarma aramalarda 39 cep telefonu ele geçirdi - Son Dakika
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Kastamonu'da jandarma aramalarda 39 cep telefonu ele geçirdi

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Kastamonu\'da jandarma aramalarda 39 cep telefonu ele geçirdi
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Kastamonu'da jandarmanın kaçakçılıkla mücadele çalışmasında bir şüpheliye ait 2 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı. Aramalarda 39 cep telefonu, 50 şarj aleti, 25 akıllı saat ve 60 elektronik malzeme ele geçirilirken şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince 2 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramalarda çok sayıda kaçak elektronik ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bir şüpheliye ait 2 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı. Aramalarda 39 adet cep telefonu, 50 adet şarj aleti, 20 adet kulaklık, 25 adet akıllı saat, 20 adet taşınabilir şarj aleti, 60 adet elektronik malzeme ele geçirildi.

Konuyla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kaçakçılıkla MücadeleCep TelefonuKastamonuJandarma3. SayfaGüncelSon Dakika

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