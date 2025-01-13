Kastamonu\'da Kaçak Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından çok sayıda doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kastamonu il merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 500 paket halinde 10 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU