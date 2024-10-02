Kastamonu'da kaçan motosikletli 12 yıl hapis cezasıyla yakalandı

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasına yaklaşan bir motosikletten kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ve Bölge Trafik Denetle Şube Müdürlüğünce yapılan uygulamada esnasında bir motosikletin hız ihlali yaptığı tespit edildi. Uygulama noktasına yaklaşan motosiklet durdurulmak istendiğinde, motosikletin arkasında bulunan şahsın kaçtığı görüldü, yapılan kovalamaca sonucu M.U. isimli şüpheli şahıs bir petrol istasyonunda yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda, "Birden Fazla Kişi ile Birlikte İşyerinden Silahlı Yağma" suçundan 12 yıl hapis cezası sebebiyle aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Şahıs yapılan işlemlerin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU