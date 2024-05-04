Kastamonu\'da Kamyon Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı

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Kastamonu'da ev eşyası taşıyan kamyonun tarlaya uçması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Çetmi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin K. (60) idaresindeki 34 BR 2410 plakalı, ev eşyası yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü ile Adil K. (54) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından nKastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU