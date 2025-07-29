Kastamonu'da Kardeş Kavgasında Cezalar Belirlendi - Son Dakika
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Kastamonu'da Kardeş Kavgasında Cezalar Belirlendi

Kastamonu\'da Kardeş Kavgasında Cezalar Belirlendi
29.07.2025 14:10
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Kastamonu'da husumetli gruplar arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, sanıklara ceza talep edildi.

Kastamonu'da kardeşin öldüğü, ağabeyinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili sanıklar hakkında talep edilen ceza belli oldu.

Olay, 29 Haziran 2024 tarihinde İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Özgür Uzun (18) hayatını kaybetti, ağabeyi S.A.U. (25) ise yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu cinayet şüphelisi olarak Özkan Y. ile kardeşleri Yaşar Y., Adem Y. ve Özcan Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özkan Y. tutuklanırken, Yaşar Y., Adem Y. ve Özcan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde şüpheliler hakkında "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından dava açıldı. Devam eden yargılamada, mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, Özkan Y.'nin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah satın alma ya da bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca Cumhuriyet savcısı, diğer sanıklar Adem Y., Özcan Y. ve Yaşar Y.'nin "kasten öldürmeye iştirak halinde yardım" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını isterken, S.A. Uzun'un da beraatına karar verilmesini talep etti.

"Ben kasten kimseyi öldürmedim"

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Özkan Y., "Ben, kasten kimseyi öldürmedim. Ben olay yerine hazırlıklı gitmiş olsaydım silah emniyette olmazdı. Ben öldürmek isteseydim doğrudan silahı çıkarıp maktule ateş ederdim. Olay yerinde bıçağı görünce ben silahımı çıkarttım. Kasti olarak maktulü öldürmem mümkün değildir. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Tutuksuz yargılanan Adem Y. de, "Biz, olay yerine birisini öldürmeye gitmedik. Öldürme amacıyla ola yerine gitsek yanımızda kesici bir alet bulunması gerekirdi. Ama elimizde ya da üzerimizde hiçbir şey yoktu. Benim eyleme bir iştirakim yoktur. Abim kendisini savunma amacıyla silahını çıkartmıştır. Bu yaşanan olayda benim bir bilgim ya da müdahilim bulunmamaktadır" diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan Yaşar Y. ise, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Öldürme kastıyla biz hareket etmedik. Her şey biranda gelişti. Benim bir bilgim bu olayla ilgili yoktur. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Tutuksuz yargılanan Özcan Y. de, "Yaşım itibariyle olayların buraya gelebileceğini idrak edemedim. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Maktul Özgür Uzun'un ağabeyi S. A. Uzun ise, "Mütalaa doğrultusunda beraatımı talep ediyorum. Ayrıca sanıklar olay yerine hazırlıksız geldiklerini söylüyorlar ama 7 kişi ile birlikte olay yerine geldiler. Sanıklardan şikayetçiyim. Hepsinin mütalaa doğrultusunda cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, avukatların mütalaa ile ilgili talepleri kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Kardeş Kavgasında Cezalar Belirlendi - Son Dakika

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