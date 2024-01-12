 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kastamonu'da Kaynak Yapan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da Kaynak Yapan İşçi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde bir inşaat halindeki fabrikada kaynak yapan İbrahim Sepetçi'ye demir parçası düştü. Sepetçi olay yerinde hayatını kaybederken, bir işçi de yaralandı. Olayın ardından inceleme başlatıldı.

Kastamonu\'da Kaynak Yapan İşçi Hayatını Kaybetti
12.01.2024 - 21:46,  Güncelleme: 21:48
Abone Ol

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kaynak yaptığı sırada başına demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren inşaat halindeki entegre fabrikasında kaynak yapan İbrahim Sepetçi ile Celal D.'nin üzerine yaklaşık 5 metre yükseklikten demir parçası düştü. Demir parçasının başına isabet etmesi sonucu İbrahim Sepetçi olay yerinde hayatını kaybederken, Celal D. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Ardından Sepetçi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kastamonu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Kaynak Yapan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


22:24
İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05
5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı 5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı
20:05
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
19:51
Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim
19:49
CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Son Dakika
22:24 İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05 5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52 Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı
20:05 Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
19:49 CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
19:51 Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 22:49:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Kaynak Yapan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement