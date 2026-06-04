Kastamonu'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kaza: 2 Yaralı

Kastamonu\'da Kaza: 2 Yaralı
04.06.2026 20:13
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Otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması neticesine meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Araç ilçesi Kastamonu-Karabük karayolu Karacalar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 41 AGY 119 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan R.A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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