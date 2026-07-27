Kastamonu\'da Kaza: 4 Yaralı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu Yaralıgöz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (48) idaresindeki plakalı volkswagen marka otomobil ile A.B. (58) yönetimindeki 34 CFE 785 plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobildeki Ş.A. (67), K.A. (75), N.N. (42) ve E.A. (27) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.