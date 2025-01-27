Kastamonu\'da Kazada 4 Yaralı

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Kastamonu'da kavşak içerisinden dönüş yapmak isteyen bir otomobil, yoğun sisin etkili olması nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu çekiciye çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- İnebolu karayolu üzerinde Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. idaresindeki 37 ADA 218 plakalı otomobil, kavşak içerisinden dönüş yapmak isterken, yoğun sisin etkili olduğu bölgede görüş mesafesinin düşmesi sonucu S.K. yönetimindeki 37 ACK 258 plakalı çekiciye çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü H.Ş. ile yolcular H.C., Y.C. ve N.Y.Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU