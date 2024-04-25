Kastamonu'da Kenevir Yetiştiriciliği Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Kastamonu'da Kenevir Yetiştiriciliği Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu\'da Kenevir Yetiştiriciliği Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'nun Daday ve Araç ilçelerinde çiftlik evlerinde kenevir yetiştiren ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 kilogram kubar esrar, 42 kök kenevir, uyuşturucu madde öğütme aparatları ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İki şahıs tutuklanırken, diğer iki kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25.04.2024 18:20
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Kastamonu'da çiftlik evlerinde kenevir yetiştiren ve jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalanan şahıslardan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kastamonu'nun Daday ve Araç ilçelerinde uyuşturucu üreterek sattıkları belirlenen E.A., H.E.A., U.İ. ve P.G.İ. isimli şahıslara ait çiftlik evlerine operasyon düzenlendi. Çiftlik evlerinde yapılan aramada iklimlendirme sistemi kurularak yetiştirilen 27 kilogram kubar esrar, 42 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 771 dolar ile 20 bin TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ve sera ortamı oluşturmak amacı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili E.A., H.E.A., U.İ. ve P.G.İ. gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan U.İ. ve E.A. tutuklanırken, H.E.A. ve P.G.İ. isimli iki kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Kenevir Yetiştiriciliği Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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