Kastamonu\'da Metaferamin ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından metaferamin ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede tespiti yapılan bir şahsın yapılan üst ve eşya aramasında bir miktar metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve 55 adet kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.

Yakalanan Ö.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU