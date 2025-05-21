Kastamonu\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kaza, İhsangazi ilçesi Kastamonu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk mdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU