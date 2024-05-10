Kastamonu\'da Motosiklet Üzerinde Uzanarak Tehlike Yaratan Sürücüye Cezai İşlem

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Kastamonu'da motosikletinin üzerine uzanarak canını hiçe sayan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kastamonu'da seyir halindeki motosikletin üzerinde uzanan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. Daha sonra o anlarda kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan A.E. isimli şahısla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Polis ekiplerince tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulandı. - KASTAMONU