Kastamonu'da motosikletinin üzerine uzanarak canını hiçe sayan sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kastamonu'da seyir halindeki motosikletin üzerinde uzanan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. Daha sonra o anlarda kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan A.E. isimli şahısla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
Polis ekiplerince tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulandı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Motosiklet Üzerinde Uzanarak Tehlike Yaratan Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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