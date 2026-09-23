Kastamonu\'da operasyonda skunk ve ecstasy ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da operasyonda skunk ve ecstasy ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da narkotik ve istihbarat ekiplerinin uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik ortak operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında skunk, ecstasy, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi; işlemleri sürüyor.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen ortak ve koordineli çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın yapılan üst aramasında, bir miktar skunk, ecstasy ve ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Konuyla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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