Kastamonu\'da Orman Yangını: Ekipler Çalışmalara Başladı

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Kastamonu'nun Hanönü ve Taşköprü ilçeleri sınırında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ve Hanönü ilçeleri sınırında, Erik köyü mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yangını söndürmek için çalışma başlattı. Hanönü belediye Başkanı Metin Yamalı da olay yerinde incelemelerde bulunarak yangınla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. - KASTAMONU