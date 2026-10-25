Çin\'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar

Çin'in Hunan eyaletinde gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında, altın yoğunluğu bakımından dikkat çekici bir maden yatağı keşfedildi. Yerin 3 bin metre derinliğine kadar uzanan 40 ayrı altın damarı tespit edilirken, bazı kayaç örneklerinde ton başına 138 gram altın bulundu. Bölgedeki altın kaynağının 1.000 tonu aşabileceği belirtilirken, 300 tonluk bölümünün tahmini değerinin 83 milyar doları bulabileceği hesaplandı.

TON BAŞINA 138 GRAM ALTIN TESPİT EDİLDİ

Çin'in Hunan eyaletine bağlı Pingjiang ilçesinde yürütülen jeolojik sondaj çalışmaları, yüksek altın yoğunluğuna sahip yeni bir maden yatağını ortaya çıkardı.

Laboratuvar ortamında incelenen kayaç numunelerinde, ton başına 138 grama ulaşan altın yoğunluğu tespit edildi.

Ticari altın madenlerinde ton başına 1 ila 3 gramlık yoğunluk ekonomik açıdan değerlendirilebilir kabul edilirken, 10 gram ve üzerindeki değerler yüksek tenörlü cevher olarak nitelendiriliyor. Pingjiang'da belirlenen değerlerin bu seviyelerin oldukça üzerinde olması dikkat çekti.

YERİN 3 BİN METRE ALTINDA 40 AYRI ALTIN DAMARI BULUNDU

Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosunun verilerine göre, Wangu bölgesinde gerçekleştirilen aramalarda yerin 3 bin metre derinliğine kadar uzanan 40 ayrı altın cevheri damarı haritalandırıldı.

Bölgedeki potansiyel altın kaynağının 1.000 tonu aşabileceği değerlendirilirken, ilk hesaplamalarda belirlenen yaklaşık 300 tonluk altının piyasa değerinin 83 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi.

Ancak bu miktarların tamamının ekonomik olarak çıkarılabilir rezerv niteliğinde olup olmadığı, ayrıntılı teknik çalışmalarla netleşecek.

ALTIN TANECİKLERİ ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLİYOR

Sahada görev yapan uzmanlardan Chen Rulin, yaklaşık 2 bin metre derinlikten çıkarılan karot örneklerinde dikkat çekici bulgulara rastlandığını açıkladı.

Rulin, bazı kayaçlarda mikroskobik altın parçacıklarının yanı sıra çıplak gözle görülebilen serbest altın taneciklerinin de bulunduğunu bildirdi.

Bu durum, keşfedilen cevher damarlarının yüksek altın yoğunluğuna sahip olduğunu gösteren önemli bulgular arasında değerlendiriliyor.

ÇİN'İN ALTIN ÜRETİMİNE KATKI SAĞLAYABİLİR

Bölgede gerçekleştirilen arama sondajlarının toplam uzunluğunun 65 kilometreyi aştığı belirtilirken, yeni cevher damarlarının belirlenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Keşfedilen altın yatağının ekonomik olarak işletilebilir olduğunun doğrulanması halinde Çin'in yerli altın üretim kapasitesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Uzmanlar, maden yatağının gerçek büyüklüğünün ve üretim potansiyelinin devam eden sondaj ve fizibilite çalışmalarının ardından daha net ortaya çıkacağını belirtiyor.