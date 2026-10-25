Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü

Sultangazi'de faaliyet gösteren bir giyim mağazasının düzenlediği uygun fiyatlı kıyafet kampanyasından yararlanmak isteyen çok sayıda kişi, açılış saatinden saatler önce mağazanın önünde toplandı. Yoğunlukla birlikte önünde uzun kuyrukların oluştuğu mağazanın açılmasının ardından müşteriler içeri girebilmek için birbiriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.

1 KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kalabalık nedeniyle 1 kişi baygınlık geçirirken, 1 kişi de yere düşerek hafif yaralandı. Baygınlık geçiren kişiye mağaza çalışanları ve çevredekiler müdahale etti.

'DAHA BÜYÜK BİR İZDİHAM OLMAMASI İÇİN ERKEN AÇTIK'

Mağaza sahibi Muhammet Soylu, "Her gün bu yoğunluğa şahidiz. Kalabalıkta zaman zaman bayılma gibi durumlar olabiliyor. Daha büyük bir izdihama sebep olmamak için mağazamızı planladığımız saatten daha erken açtık. İnsanların uzun süre dışarıda beklemesini ve kalabalığın daha fazla artmasını istemedik. İmalatçı olduğumuz için ürünleri daha uygun fiyatlarla satışa sunabiliyoruz. Kar marjımızı da düşük tutuyoruz. Bu nedenle fiyatlarımız piyasanın altında kalıyor" dedi.