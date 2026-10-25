Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Haber Videosu

Sultangazi'de bir giyim mağazasının uygun fiyatlı kıyafet kampanyası yoğunluğa neden oldu. Mağaza önünde toplanan kalabalık, kapıların açılmasıyla birlikte izdihama yol açtı. Kalabalık nedeniyle 1 kişi baygınlık geçirirken, 1 kişi de yere düşerek hafif yaralandı.

Sultangazi'de faaliyet gösteren bir giyim mağazasının düzenlediği uygun fiyatlı kıyafet kampanyasından yararlanmak isteyen çok sayıda kişi, açılış saatinden saatler önce mağazanın önünde toplandı. Yoğunlukla birlikte önünde uzun kuyrukların oluştuğu mağazanın açılmasının ardından müşteriler içeri girebilmek için birbiriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.

1 KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kalabalık nedeniyle 1 kişi baygınlık geçirirken, 1 kişi de yere düşerek hafif yaralandı. Baygınlık geçiren kişiye mağaza çalışanları ve çevredekiler müdahale etti.

Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü

'DAHA BÜYÜK BİR İZDİHAM OLMAMASI İÇİN ERKEN AÇTIK'

Mağaza sahibi Muhammet Soylu, "Her gün bu yoğunluğa şahidiz. Kalabalıkta zaman zaman bayılma gibi durumlar olabiliyor. Daha büyük bir izdihama sebep olmamak için mağazamızı planladığımız saatten daha erken açtık. İnsanların uzun süre dışarıda beklemesini ve kalabalığın daha fazla artmasını istemedik. İmalatçı olduğumuz için ürünleri daha uygun fiyatlarla satışa sunabiliyoruz. Kar marjımızı da düşük tutuyoruz. Bu nedenle fiyatlarımız piyasanın altında kalıyor" dedi.

Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Kaynak: DHA
SultangaziİstanbulGüncelGiyimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
İpek Karapınar anne oldu Oğluna verdiği isim belli oldu İpek Karapınar anne oldu! Oğluna verdiği isim belli oldu
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı 229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
Antakya’da lohusa odasına vantilatör konulmasına itiraz eden baba, hastanenin açtığı davayı da kazandı Antakya'da lohusa odasına vantilatör konulmasına itiraz eden baba, hastanenin açtığı davayı da kazandı
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi Yok artık dedirten talep Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi! Yok artık dedirten talep
12:56
Avrupa’da kış saati uygulaması başladı Türkiye ile fark açıldı
Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı
12:23
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
12:06
Hal Yasası’nda yeni dönem Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
Hal Yasası’nda yeni dönem! Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
11:58
Avcılar’da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS’ye giremedi
Avcılar'da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS'ye giremedi
11:56
Bulgaristan’da seçim heyecanı Edirne ve Tekirdağ’da sandıklar kuruldu
Bulgaristan'da seçim heyecanı! Edirne ve Tekirdağ'da sandıklar kuruldu
11:09
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor! İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
11:04
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi Yok artık dedirten talep
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi! Yok artık dedirten talep
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
10:01
Bursa’da 102 yıllık hastane krizi 150 yatak 60’a düşüyor
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor
09:46
Sırbistan’da erken genel seçim başladı, 6 milyon 450 bin 523 seçmen oy kullanabilecek
Sırbistan'da erken genel seçim başladı, 6 milyon 450 bin 523 seçmen oy kullanabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 13:25:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei