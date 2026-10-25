Bulgaristan'da seçim heyecanı! Edirne ve Tekirdağ'da sandıklar kuruldu - Son Dakika
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Bulgaristan'da seçim heyecanı! Edirne ve Tekirdağ'da sandıklar kuruldu

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Bulgaristan\'da seçim heyecanı! Edirne ve Tekirdağ\'da sandıklar kuruldu
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Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar sandık başına gitti. Türkiye genelinde 78 sandığın kurulduğu seçim kapsamında Edirne ve Tekirdağ'da da oy kullanıldı. Edirne'de katılımın düşük olduğu gözlenirken, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, 1 Kasım'da yapılması beklenen ikinci tur için seçmenlere sandığa gitme çağrısında bulundu.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını belirlemek için düzenlenen seçimlerde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar da sandık başına gitti. Türkiye genelinde 78 sandığın kurulduğu seçim kapsamında Edirne ve Tekirdağ'da oy verme işlemleri gerçekleştirildi. Edirne'de katılımın düşük olduğu gözlenirken, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, 1 Kasım'da yapılması beklenen ikinci tur için seçmenlere çağrıda bulundu.

EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA SANDIKLAR KURULDU

Bulgaristan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da oylarını kullandı. Türkiye genelinde kurulan 78 sandığın 15'i Trakya bölgesinde yer aldı.

Edirne ve Tekirdağ'da belirlenen oy kullanma noktalarına gelen çifte vatandaşlar, seçimlere katılarak tercihlerini sandığa yansıttı.

TEKİRDAĞ'DA OY VERME İŞLEMİ OKULDA YAPILDI

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulu'nda kurulan sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinden itibaren okula gelen çifte vatandaşlar, gerekli işlemleri tamamladıktan sonra oylarını kullandı. Tekirdağ'ın yanı sıra Trakya'nın diğer ilçelerinde de seçmenler sandık başına gitti.

Bulgaristan'da seçim heyecanı! Edirne ve Tekirdağ'da sandıklar kuruldu

EDİRNE'DE KATILIM DÜŞÜK KALDI

Edirne'de ise Bulgaristan Başkonsolosluğu binasında kurulan sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirildi. Seçimlerin sakin bir ortamda devam ettiği belirtilirken, sandığa katılımın düşük olduğu gözlendi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sabah saat 07.00'den itibaren konsolosluk çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

BAŞKONSOLOSTAN İKİNCİ TUR ÇAĞRISI

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, seçim sürecinin sakin başladığını ve sorunsuz şekilde devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılımın genellikle daha düşük olabildiğini belirten Kafedzhiyska, 1 Kasım'da yapılması beklenen ikinci tur için vatandaşlara sandık başına gitme çağrısında bulundu.

Bulgaristan'da seçim heyecanı! Edirne ve Tekirdağ'da sandıklar kuruldu

YEREL YÖNETİMLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Seçimlerin sorunsuz yürütülmesine katkı sağlayan kurumlara teşekkür eden Kafedzhiyska, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valiliklerinin yanı sıra bölgedeki belediyelerin desteğine dikkat çekti.

Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemini vurgulayan Başkonsolos, sağlanan destek sayesinde vatandaşların oy kullanma haklarını rahatlıkla kullanabildiğini ifade etti.

"DAHA GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN HAK EDEN İNSANLAR SEÇİLSİN"

Edirne'de oy kullanan çifte vatandaşlardan Elmas Aslan, seçimlerin Bulgaristan için hayırlı olmasını diledi. Aslan, "Evet, bugün Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçimleri var. İnşallah hayırlara vesile olsun. Bir Avrupa ülkesi olarak, bir vatandaş olarak söyleyeceğim şudur; seçim bir ülkenin, bir halkın refahıdır, güvenidir. Daha güzel bir dünya için hak edilen insanlar seçilsin. Ben her zaman bunu vurgularım" dedi.

Bulgaristan'daki seçimlerin ardından gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci turun 1 Kasım'da yapılması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Bulgaristan'da seçim heyecanı! Edirne ve Tekirdağ'da sandıklar kuruldu - Son Dakika
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