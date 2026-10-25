KPSS\'ye Kayseri\'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı

KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saat 10.15'te başlayan 2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı'nda Kayseri'de bir aday, okula kapılar kapandıktan dakikalar sonra ulaştı. Kapı açılmayınca sınava giremeyen aday geri döndü. Diğer adaylar ise görevlilerin üst aramasının ardından salonlarda yerini aldı.
2026 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınav'ına dakikalarla geç kalan aday, kapanan kapı açılmayıp sınava giremeyince geri döndü.
SINAV SAAT 10.15'TE BAŞLADI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı, tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 10.15'te Kayseri'de de başladı. Sabahın erken saatlerinde okul etrafında sınava girme heyecanı yaşayan adaylar, sınav saati öncesi görevliler tarafından üzerleri arandıktan sonra salonda yerini aldı. Adaylar sınav salonlarında yerini alırken, yakınlarının da okul dışında heyecanlı bekleyişi başladı.
KAPI AÇILMAYINCA GERİ DÖNDÜ
Öte yandan kapılar kapandıktan dakikalar sonra sınava gireceği okula gelen bir aday, kapı açılmayınca geri dönmek zorunda kaldı.
Kaynak: İHA
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