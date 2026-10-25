KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı - Son Dakika
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KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı

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KPSS\'ye Kayseri\'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
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KPSS\'ye Kayseri\'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
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Saat 10.15'te başlayan 2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı'nda Kayseri'de bir aday, okula kapılar kapandıktan dakikalar sonra ulaştı. Kapı açılmayınca sınava giremeyen aday geri döndü. Diğer adaylar ise görevlilerin üst aramasının ardından salonlarda yerini aldı.

2026 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınav'ına dakikalarla geç kalan aday, kapanan kapı açılmayıp sınava giremeyince geri döndü.

SINAV SAAT 10.15'TE BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı, tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 10.15'te Kayseri'de de başladı. Sabahın erken saatlerinde okul etrafında sınava girme heyecanı yaşayan adaylar, sınav saati öncesi görevliler tarafından üzerleri arandıktan sonra salonda yerini aldı. Adaylar sınav salonlarında yerini alırken, yakınlarının da okul dışında heyecanlı bekleyişi başladı.

KAPI AÇILMAYINCA GERİ DÖNDÜ

Öte yandan kapılar kapandıktan dakikalar sonra sınava gireceği okula gelen bir aday, kapı açılmayınca geri dönmek zorunda kaldı.

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Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı - Son Dakika
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