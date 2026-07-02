Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

02.07.2026 19:12
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Kastamonu'da çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kastamonu'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Sarp kayalık bölgede etkili olan alevler, yangın söndürme helikopteri ve orman ekiplerinin hızlı çalışmasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Daday ile Araç ilçeleri sınırında kalan Toygaören köyü mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen yangın sonrası Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, ormanlık alan içerisinde yol açılması ile yangın bölgesine ulaştı. Kastamonu Havalimanı'nda konuşlu yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi. Ekipler, orman yangınına havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Daday-Araç ilçeleri sınırında çıkan orman yangını, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimizin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştır. Sahada görev yapan ekiplerimiz, muhtemel riskleri tamamen ortadan kaldırmak amacıyla soğutma çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Yeşil vatanı korumak için özveriyle görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımızı orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz" denildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Kastamonu, 3. Sayfa, Daday, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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