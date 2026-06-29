Kastamonu'da Otomobil Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da Otomobil Yangını

Kastamonu\'da Otomobil Yangını
29.06.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu İhsangazi'de kamyonetle çarpışan otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, İhsangazi ilçesi İhsangazi-Araç kara yolu Kuşçular mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş.D. idaresindeki 37 ABH 832 plakalı mermer yüklü kamyonet ile S.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobili sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Sürücülerin ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhsangazi, Kastamonu, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Otomobil Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da et yiyen dev çekirge görüntülendi Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı
Aziz Yıldırım’dan Skriniar’ın transferi için kesin karar Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
Bodrum’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

17:48
Dünya Kupası’na veda eden Suudi Arabistan’da istifa 7 yıllık görevini bıraktı
Dünya Kupası'na veda eden Suudi Arabistan'da istifa! 7 yıllık görevini bıraktı
16:25
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
15:52
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
15:46
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 17:56:52. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Otomobil Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.