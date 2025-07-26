Kastamonu\'da Saman Balyası Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde saman balyasından çıkan yangın, tarlanın bitişiğinde bulunan ormanlık alana sıçradı. Yangında çok sayıda saman balyası yanarken, alevler güçlükle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İhsangazi karayolu üzerindeki Hocahacip köyü mevkiinde saman balyasından çıkan yangın, tarlaya yayıldı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tarlanın çevresinde bulunan ekili arazilere ve ormanlık alana sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine yangın bölgesine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İhsangazi Belediyesinden gönderilen iş makinesiyle de müdahale edilen yangın, köylülerin de desteğiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında, tarlada bulunan çok sayıda saman balyası ile ekili araziler büyük ölçüde zarar gördü. - KASTAMONU