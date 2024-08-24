Kastamonu'da Şantiyede Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şantiyede elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Olay, Taşköprü ilçesi Kornapa köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasına ait şantiyede elektrik akımına kapılan Ali Doğan (45) isimli işçi hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi otopsi incelemesi için Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU
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