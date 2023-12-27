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Kastamonu'da sıkışan karaca kurtarıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da sıkışan karaca kurtarıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde dere yatağına düşerek kayalık alanda sıkışan bir karaca, jandarma ve belediye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kastamonu\'da sıkışan karaca kurtarıldı
27.12.2023 - 13:53,
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde dere yatağına düşerek kayalık alanda sıkışan karaca, jandarma ve belediye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cide'de belediye çalışanı Emrullah Duru ve Melih Yıldırım, mesai mıntıkasında gözlem yaptığı sırada dere yatağındaki kayalık alana bir karacanın sıkıştığını gördü. Belediye çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Emrullah Duru ve Melih Yıldırım, dere yatağına inerek sıkıştığı kayalıklardan kurtardı. Karaca, dere yatağından alınarak güvenli bir alana kadar taşındı. Burada jandarma ekiplerince koruma altına alınan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da sıkışan karaca kurtarıldı - Son Dakika


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