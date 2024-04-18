Kastamonu'da polis ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik 44 adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 7'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Nisan'da silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde 38, Taşköprü ilçesinde 2, Ağlı, İnebolu, Araç ve Daday ilçelerinde 1'er olmak üzere toplamda 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 225 personelin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca, 478 adet çeşitli ebatlarda fişek, 28 adet sentetik ecza hapı, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği ile 52 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda 28 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 tutuklama - Son Dakika
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