Kastamonu'da Silahlı Saldırı

Kastamonu'da bir iş yerini silahla kurşunlayan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kentte bir iş yerinin önüne gelen şahıs, silahla ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşun iş yerinin camına isabet etti. Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan olay anı kameraya yansıdı. Görüntülerde şahsın iş yerinin önüne aracıyla geldiği görüldü. Görüntülerde, aracından inen şahsın silahıyla iş yerine ateş açıp aracına binerek uzaklaştığı anlar yer aldı. - KASTAMONU