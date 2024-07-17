Kastamonu'da Şömine Yangınında İki Ev Küle Döndü - Son Dakika
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Kastamonu'da Şömine Yangınında İki Ev Küle Döndü

Kastamonu\'da Şömine Yangınında İki Ev Küle Döndü

Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Kabacı köyünde çıkan şömine yangınında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

17.07.2024 11:05  Güncelleme: 11:11
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Kastamonu'nun Ağlı şöminede yakılan ateşten kaynaklanan yangın sebebiyle iki ev küle döndü. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, dün gece saatlerine Ağlı ilçesine bağlı Kabacı köyü Murtazaoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Turan'a ait ahşap evde, tamir için gelen ustaların şöminede yaktıkları ateşten kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evi ve bitişiğinde bulunan evi sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ağlı, Seydiler, Devrekani, Küre ve Azdavay'dan itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında Şükrü Turan'a ait iki ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili yazılı açıklama yapan Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin, "Ağlı ilçemiz Kabacı köyü Murtazaoğlu küme evlerinde bu gece yarısı Şükrü Turan'a ait iki adet ev çıkan yangında tamamen yanmıştır. Belediyemiz, çevre belediye, orman teşkilatına ait itfaiye araçlarıyla diğer evlere yayılmadan yangın kontrol altına alınmıştır. Tek tesellimiz yangında zarar gören birilerin olmaması. Allah'ım bizleri tüm afetlerden korusun. Yangında müdahalede bulunan tüm ekiplere teşekkür ederim. Mahalle halkına ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Şömine Yangınında İki Ev Küle Döndü - Son Dakika

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