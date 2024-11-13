Kastamonu'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

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Kastamonu'da Fiat- Tofaş takla attı: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde otomobil ile çarpışan Fiat-Tofaş marka otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- İnebolu karayolu Ağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Y. idaresindeki 34 Z 2044 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil ile Ahmet B. yönetimindeki 34 BVF 970 plakalı Mercedes marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş-Fiat marka otomobil, taklalar atarak durabildi. Kazada Fiat-Tofaş marka otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü Adem Y. ile yanında yolcu olarak bulunan Hayrettin S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.