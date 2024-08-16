Kastamonu'da Teknenin Batması Sonucu Kaybolan Kaptan İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Teknenin Batması Sonucu Kaybolan Kaptan İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu\'da Teknenin Batması Sonucu Kaybolan Kaptan İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması sonucu kaybolan kaptanı arama çalışmaları hala sürüyor. Olayın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen kaptan hala bulunamadı.

16.08.2024 20:40
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması sonucu kaybolan kaptanı ara çalışmaları devam ediyor.

Olay, 11 Ağustos Pazar günü Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne ile denize açılan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan, Gideros Koyu'nda ihtiyaç giderdikten sonra tekrar denize açıldı. Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan fiber tekne battı. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından kurtarılırken, aynı teknede bulunan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'a ise ulaşılamadı.

Olayın 5'inci gününde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Bartın, Sinop ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin çalışmaları sonucunda dalgıçlar tarafından Gideros Koyu'nun 200 metre açığında, denizin dibinde Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın cansız bedeni ile batan tekneye ulaşıldı.

Kaptan Öztürk Kürelioğlu'nu ise arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 3 deniz botu, JÖAK ve SAK Dalgıç Timi, sonar cihazı ve ROV aracı ile TCSG DEGAK Dalış Timi, Bartın Deniz Polisi botu sonar ve sualtı robotu ile Sinop ve Samsun Deniz Polisi Kurbağa Adam, Ankara AFAD ekiplerinin havadan ve denizden, JAK Timi, Jandarma Asayiş Timi, UMKE ekibi ve Kastamonu AFAD dron ekibi, Samsun AFAD AKT ve Sakarya AFAD AKT'nin de kıyıdan arama çalışmalarına devam ediliyor. Toplam 103 personelin katıldığı arama çalışmalarında batan teknenin bulunduğu alanda yoğunlaştırıldığı belirtiliyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Teknenin Batması Sonucu Kaybolan Kaptan İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Teknenin Batması Sonucu Kaybolan Kaptan İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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