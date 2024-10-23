Kastamonu'da Uygun Şartlarda Saklanmayan Ayranlar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da Uygun Şartlarda Saklanmayan Ayranlar Ele Geçirildi

Kastamonu\'da Uygun Şartlarda Saklanmayan Ayranlar Ele Geçirildi

Kastamonu'da hijyenik koşullarda saklanmayan 100 koli ayrana el konuldu, suç duyurusu yapıldı.

23.10.2024 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da Şehirlerarası Otobüs Terminali görevlilerince uygun şartlarda saklanmadığı tespit edilen 100 koli ayran olduğunu tespit etti. Yapılan inceleme sonrasında uygun şartlarda muhafaza edilmediği tespit edilen ayranlara, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde görevli zabıta ekipleri, otogar içerisinde denetim yaptıkları sırada, hijyen şartlarına uygun olmayan ve uygun şartlarda muhafaza edilmeyen, toplum sağlığını olumsuz etkileyebilecek ayranlar olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler, koliler halinde otobüsten indirilen ayranları muhafaza altına alarak durumu Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde, koliler halinde kaçak ve soğuk zincirine uyulmadan otobüsle getirilen ayranlara, uygun şartlarda saklanmadığı ve halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle el konuldu. Ayranları getiren şahıslar hakkında da Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan, Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde etiket bilgisi olmayan ve uygun şartlarda saklanmadığı tespit edilen 739 kilogram burgulu peynir ve bin 150 kilogram margarine de el konulmuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kastamonu, 3-sayfa, Sağlık, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Uygun Şartlarda Saklanmayan Ayranlar Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
15:31 İYİ Parti, Bahçeli’nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
22:17 Hazırlıklar başladı FETÖ’nün karargahında olağanüstü hareketlilik Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik
22:16 Tarih vererek duyurdular: İran’a saldırı planı hazır Tarih vererek duyurdular: İran'a saldırı planı hazır
22:05 Galatasaray’dan TFF ve Beşiktaş’a olay Yunus Akgün tepkisi Galatasaray'dan TFF ve Beşiktaş'a olay Yunus Akgün tepkisi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 16:46:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Uygun Şartlarda Saklanmayan Ayranlar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.