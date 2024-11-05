Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Araç ilçesinde S.Y.M. ve M.K. isimli şahısların üst ve araçlarında yapılan aramada bir miktar esrar, İnebolu ilçesinde M.A.Ç. ve F.G. isimli şahısların üst ve araçlarında yapılan aramada bir miktar metamfetamin, Merkez ilçede E.M. ve S.O. isimli şahısların ikametinde ve aracında yapılan aramada ise esrar ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden E.M. ve S.O. isimli şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU