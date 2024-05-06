Kastamonu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 5 Gözaltı

Kastamonu\'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 5 Gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 adreste yapılan aramalarda uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 kişi gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

06.05.2024 15:23
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 5 adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan 5 şahsın ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 16 adet ecstasy, 1 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına akınan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika

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