Kastamonu\'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 5 Gözaltı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 5 adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan 5 şahsın ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 16 adet ecstasy, 1 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına akınan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU