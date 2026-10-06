Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı

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Kastamonu\'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 1\'i tutuklandı
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Kastamonu'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, operasyonda 4 gram metamfetamin, 5 sentetik ecza hapı, 39 cep telefonu ve SIM kartı ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 4 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 9 adet pürmüz tipi çakmak, 39 adet cep telefonu ve SIM kartı ele geçirildi.

Konuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuKastamonuJandarma3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

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