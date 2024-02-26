Kastamonu\'da Yakalanan 47 Kişiden 7\'si Tutuklandı

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Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 47 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 19-25 Şubat 2024 tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 47 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, 83 ayrı suçtan 36 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan S.G., 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek' suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan H.C.Ş., 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek' suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan H.D., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan U.D., 'hırsızlık' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan U.Y., 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek' suçundan 2 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan M.G., 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan O.D. işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU