Kastamonu'da Yaralı Leylek Kurtarıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Yaralı Leylek Kurtarıldı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan bir leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı leylek, tedavi edildikten sonra doğal ortamına salınacak.

27.07.2024 14:02
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Kastamonu'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi tarafından il merkezine bağlı Aşağıbatak köyünde leylek yaralı olarak bulundu. Yaralı olarak bulunan leylek, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı leylek, tedavisinin bitmesine müteakip tekrar doğal ortamına salınacak. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Yaralı Leylek Kurtarıldı - Son Dakika

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